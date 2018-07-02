Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Белый дом не комментирует возможность встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына осенью в Нью-Йорке в рамках открытия 73 сессии Генассамблеи ООН.

"У нас нет никаких объявлений или планов, о которых мы могли бы объявить в настоящий момент", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос.

1йф бе

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс