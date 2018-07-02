В Белом доме не стали комментировать возможность встречи лидеров США и КНДР осенью в Нью-Йорке

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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 23:16 02.07.2018 - 23:16

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Белый дом не комментирует возможность встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына осенью в Нью-Йорке в рамках открытия 73 сессии Генассамблеи ООН. "У нас нет никаких объявлений или планов, о которых мы могли бы объявить в настоящий момент", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос. 1йф бе Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс