В Белом доме не стали комментировать возможность встречи лидеров США и КНДР осенью в Нью-Йорке
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Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Белый дом не комментирует возможность встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына осенью в Нью-Йорке в рамках открытия 73 сессии Генассамблеи ООН.
"У нас нет никаких объявлений или планов, о которых мы могли бы объявить в настоящий момент", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос.
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Интерфакс