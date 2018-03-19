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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 19:37 19.03.2018 - 19:37

*** Телефонный разговор между Трампом и Путиным пока не запланирован

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента России, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По словам представителя, "в Белом доме не удивлены результатами выборов".

Помимо этого, Х.Гидли отметил, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и В.Путиным пока не запланирован.

Ранее В.Путина поздравили с переизбранием канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также ряд других лидеров.

тэ во бп

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