В Белом доме не удивлены переизбранием Путина на должность президента РФ
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*** Телефонный разговор между Трампом и Путиным пока не запланирован
Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента России, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По словам представителя, "в Белом доме не удивлены результатами выборов".
Помимо этого, Х.Гидли отметил, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и В.Путиным пока не запланирован.
Ранее В.Путина поздравили с переизбранием канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также ряд других лидеров.
тэ во бп
Интерфакс