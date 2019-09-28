Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - В администрации США предпринимали существенные усилия, чтобы больше, чем это делается обычно в подобных случаях, ограничить доступ сотрудников к материалам о как минимум одном из разговоров американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала пояснили, что доступ к данным об этом разговоре был "жестко ограничен". В сообщении не поясняется, о каком именно из телефонных разговоров между двумя лидерами РФ и США идет речь.

Кроме того, похожие меры предосторожности были предприняты и в отношении телефонного разговора Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В его случае ряд официальных лиц, обычно имеющих доступ к документам, содержащим общую информацию о переговорах, на этот раз подобные данные не получили. Один из источников пояснил, что по итогам разговора в Белом доме вообще не был разослан такой документ. Собеседники CNN назвали это решение необычным.

При этом в ходе этого разговора Трамп и саудовский принц не обменивались важной секретной информацией. Однако разговор состоялся в разгар скандала с убийством в саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, в котором обвинили как раз саудовские власти.

CNN поясняет, что подобные усилия были направлены на то, чтобы информация о сути переговоров Трампа с иностранными лидерами не стала достоянием общественности.

При этом пока неясно, предпринимал ли Белый дом иные меры для защиты информации. В частности - использовал ли для хранения данных о телефонных переговоров с Путиным и бен Салманом специальную электронную систему повышенной безопасности. В нее, как сообщалось, летом 2019 года были помещены данные о спровоцировавшим политический скандал в США телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политики демократы усмотрели в разговоре с украинским лидером стремление Трампа использовать свой пост для достижения политических целей. В результате палата представителей использовало эту историю, чтобы мотивировать начало процедуры импичмента в отношении президента США.

CNN относится к группе крупных американских СМИ, которых Трамп называет "фейковыми новостями". Он призывает не верить их публикациям о работе его администрации и неоднократно предполагал, что на самом деле у "фейковых СМИ" никаких источников нет, а сенсационные новости о нем они попросту придумывают.

В свою очередь, критикуемые Трампом СМИ регулярно публикуют со ссылкой на источники информацию о его работе, причем как правило эти публикации выставляют президента в невыгодном свете.

1во бм

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