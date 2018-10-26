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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 8:32 26.10.2018 - 08:32

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Белый дом опроверг статью газеты "Нью-Йорк Таймс", согласно информации которой телефоны президента США Дональда Трампа прослушиваются Россией и Китаем.

"(Газета "Нью-Йорк Таймс" - ИФ) представила неточную информацию", - говорится в заявлении представителя Белого дома Хогана Гидли.

По его словам, президент пользуется не тремя iPhone, а лишь одним правительственным мобильным телефоном.

"Этот телефон соответствует наилучшим разработкам отрасли и находится под государственным надзором в соответствии с рекомендациями от партнеров в этой отрасли. Он регулярно меняется и постоянно отслеживается на предмет любых уязвимостей и атак в соответствии с рекомендациями разведывательного сообщества", - отметил Х.Гидли.

Сам Д.Трамп накануне уже отреагировал на публикацию статьи в "Нью-Йорк Таймс", назвав ее "фейковой историей".

"У "Нью-Йорк Таймс" есть новая фейковая история о том, что теперь русские и китайцы (рад, что они, наконец, добавили Китай) прослушивают все мои звонки по мобильным телефонам", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

"Я редко использую мобильный телефон, и когда я это делаю, это разрешено правительством", - добавил президент.

Тем временем в издании "Нью-Йорк Таймс" в ответ на критику президента заявили, что "уверены в точности сообщения".

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники сообщила, что у главы США есть три iPhone, ни один из которых не является полностью защищенным от прослушки. Над двумя телефонами "поработали" сотрудники Агентства национальной безопасности, и теперь они стали менее уязвимыми, но в то же время менее функциональными, отмечает газета.

Еще один телефон - это личный iPhone президента, "не отличающийся от сотен миллионов iPhone, используемых по всему миру". От этого телефона президент не отказывается, потому что в отличие от двух других смартфонов, в нем он может хранить свои контакты, пишет газета.

Издание также сообщило, что помощники президента США неоднократно предупреждали Д.Трампа, что разведслужбы России и КНР прослушивают его телефон, однако президент не намерен отказываться от разговоров по личному iPhone.

По данным газеты, Китай в результате прослушки составил список наиболее частых контактов Д.Трампа и надеется использовать его для влияния на президента.

В МИД КНР также опровергли информацию издания.

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