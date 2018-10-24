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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 16:33 24.10.2018 - 16:33

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация США в среду осудила отправку почтой посылок, содержащих, по-видимому, взрывные устройства, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и бывшему президенту США Бараку Обаме.

"Мы осуждаем попытки этих жестоких атак, совершенных недавно против Обамы, (Билла - ИФ) Клинтона, (Хиллари - ИФ) Клинтон и других общественных деятелей", - говорится в заявлении администрации.

В Белом доме назвали эти инциденты "омерзительными" и пообещали, что виновные "понесут ответственность по всей строгости закона".

Согласно заявлению, это дело расследует Секретная служба и другие органы правопорядка.

Ранее в среду Секретная служба США сообщила, что ее сотрудники перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Кроме того, сообщается, что подозрительную посылку получили в штаб-квартире американского телеканала Си-Эн-Эн в Нью-Йорке, в связи с чем проведена эвакуация его сотрудников.

1аю ар

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