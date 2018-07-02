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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 23:25 02.07.2018 - 23:25

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Белый дом не стал отвечать на вопрос, будет ли в ходе предстоящего саммита лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждаться возможность признания Соединенными Штатами Крыма российскими.

"Я не собираюсь ничего говорить о переговорах в настоящий момент", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил признания Крыма российским. На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Д.Трамп ответил: "Посмотрим".

Кроме того, по словам главы США, он "не видит проблем в хороших отношениях с Россией".

Встреча Д.Трампа и президента России В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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