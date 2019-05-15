Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 21:32

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Белый дом отклонил запрос Судебного комитета Палаты представителей Конгресса США о предоставлении парламентариям документов из расследования о возможных злоупотреблениях властью и препятствовании правосудию со стороны президента США Дональда Трампа в ходе расследования "российского дела", сообщает в среду телеканал CNN.

Юрисконсульт администрации президента США Пэт Чиполлоне в среду направил послание председателю контролируемого демократами комитета Джерри Надлеру, в котором адвокат настаивает на незаконности предъявленных требований.

"Похоже, что расследование комитета инициировано не в интересах правосудия, а нацелено на проведение псевдо-законных разбирательств в той сфере, которая уже была объектом длительного расследования спецпрокурора, разбирательств, которые выходят за рамки законодательных полномочий", - написал П.Чиполлоне.

"Расследования Конгресса должны способствовать законодательной деятельности, а не становиться инструментом преследования политических оппонентов или пересмотра итогов расследований, проведенных министерством юстиции", - подчеркнул юрисконсульт Белого дома.

Подобные столкновения между Белым домом и Палатой представителей стали результатом публикации отчета спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования предполагавшегося сговора штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа с Россией во время предвыборной гонки 2016 года.

Контролирующие нижнюю палату Конгресса США члены Демократической партии настаивают на публикации полной версии отчета "без цензуры", а также на предоставлении Конгрессу документов, подтверждающих выводы Р.Мюллера и Минюста США о невиновности Д.Трампа.

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