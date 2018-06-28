В Белом доме подтвердили проведение саммита США-РФ 16 июля в Хельсинки

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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 14:15 28.06.2018 - 14:15

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки, сообщили в четверг в Белом доме. "Президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся 16 июля 2018 года в Хельсинки в Финляндии", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. "Лидеры обсудят отношения между США и Россией и спектр вопросов национальной безопасности", - отмечается в нем. 1вл ар об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс