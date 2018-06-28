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Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки, сообщили в четверг в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся 16 июля 2018 года в Хельсинки в Финляндии", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры обсудят отношения между США и Россией и спектр вопросов национальной безопасности", - отмечается в нем.

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Интерфакс