В Белом доме подтвердили проведение саммита США-РФ 16 июля в Хельсинки
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Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки, сообщили в четверг в Белом доме.
"Президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся 16 июля 2018 года в Хельсинки в Финляндии", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
"Лидеры обсудят отношения между США и Россией и спектр вопросов национальной безопасности", - отмечается в нем.
1вл ар об
Интерфакс