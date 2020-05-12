Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 20:02

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США в связи с заражением коронавирусом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не располагают информацией о том, что у лидера России Владимира Путина есть какие-либо проблемы со здоровьем, заявил во вторник советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Президент (США - ИФ) только недавно - на прошлой неделе - говорил с президентом Путиным, и он (Путин - ИФ), как кажется, был в приподнятом настроении, в отличном здравии. У нас нет причин предполагать, что это не так", - сказал он в ответ на вопрос, как в Белом доме оценивают состояние здоровья российского лидера.

"У нас нет информации, кроме той, что у президента Путина все в порядке", - пояснил он.

При этом он напомнил об опасности коронавируса, упомянув, что заболевшие есть среди сотрудников Белого дома, а инфицированным этим вирусом оказался и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил "Интерфаксу" о том, что у него диагностирован коронавирус, и он проходит лечение.

1аю ар ав

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