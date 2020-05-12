Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 21:06

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила во вторник на брифинге, что не осведомлена, применяют ли в США поставленные из России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"У меня нет какой-либо новой информации по этому вопросу", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста, который напомнил об инциденте с возгоранием аппарата ИВЛ в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что в США за много дней не зафиксированы летальные исходы из-за нехватки ИВЛ. "Но это первый раз, когда я слышу эту историю (об инциденте в Санкт-Петербурге", - добавила она.

12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге, где проходят лечение больные коронавирусом, в результате возгорания аппарата ИВЛ произошел пожар, в котором погибли пять человек. Вместе с тем прокуратура региона считает, что при пожаре погибли четыре человека, причина смерти еще одного устанавливается.

Телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на представителя Госдепартамента, что прибывший 1 апреля в Нью-Йорк российский самолет доставил груз, который "включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства".

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