Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Белый дом надеется, что американский сенат проявит справедливость в разбирательстве по импичменту президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
"Мы ожидаем справедливого разбирательства в Сенате", - написала Гришэм в Twitter. Таким образом она дала понять, что в Белом доме не сомневаются, что Палата представителей, большинство мест в которой удерживают демократы, проголосует за импичмент.
При импичменте президента в США голосование сначала проходит в палате представителей, где президенту предъявляют обвинения, а затем в сенате, где решают, должен ли он покинуть свой пост. Таким образом, Гришэм признает, что в Белом доме считают, что палата представителей, где сейчас большинство у демократов, одобрит обвинения в отношении Трампа.
Ожидается, что сенат, в котором большинство принадлежит республиканцам, заблокирует процедуру импичмента Трампа.
Гришэм также заявила, что демократам должно быть стыдно за то, что они инициировали процедуру импичмента в отношении президента.
"Нэнси Пелоси и демократам должно быть стыдно. Дональд Трамп не сделал ничего, он просто управляет нашей страной, что привело к росту экономики, увеличению числа рабочих мест и укреплению армии", - заметила Гришэм.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в четверг о решении приступить к составлению пунктов обвинения для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.
В ходе выступления Пелоси обвинила Трампа в злоупотреблении властью и заявила, что он подрывает национальную безопасность США.
В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.
1мм во