Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 16:26

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС- В Белом доме в четверг пройдет совещание, участники которого обсудят ответ на действия Ирана по американскому беспилотнику, сообщают американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп на встрече, вероятно, присутствовать не будет. Ожидается, что на заседании будут госсекретарь США Майк Помпео и и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

Также в Белом доме сообщили, что Трампа дважды проинформировали о ситуации с дроном: в среду вечером и в четверг утром.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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