Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 19:25

*** Речь может идти о промежуточном этапе восстановления G8

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Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация США допускает возможность направить приглашение президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите G7 в 2020 году, заявил в четверг на брифинге исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни.

"Да, я думаю, мы можем", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

"Насколько я понимаю, как работает G7, в любом случае там будут и другие лидеры", - пояснил он.

Он отметил, что дискуссии о восстановлении формата G8 - при членстве России - продолжаются, а присутствие РФ на следующем саммите G7 может стать шагом к возрождению G8.

"Я думаю, что в контексте дискуссий относительно того, будем ли мы превращать G7 в G8, это (участие РФ в саммите G7 2020 года - ИФ) могло бы быть промежуточным шагом", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за возвращение РФ в G7 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.

Госсекретарь США Майк Помпео позднее в интервью американским СМИ заявлял, что администрация США будет работать над тем, чтобы вернуть Россию в G7.

Такие заявления американского лидера вызвали неоднозначную реакцию остальных участников G7.

Так, например, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что России нужно будет дать возможность вернуться только после решения украинского кризиса. При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе - лидеров не входящих в G7 стран.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны указала на необходимость успехов в реализации "минских договоренностей", а британский премьер Борис Джонсон также высказал мнение, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными.

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