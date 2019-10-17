Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 19:13

*** Речь может идти о промежуточным этапе восстановления G8

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация США допускает возможность направить приглашение президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите G7 в 2020 году, заявил в четверг на брифинге исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни.

"Да, я думаю, мы можем", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

"Насколько я понимаю, как работает G7, в любом случае там будут и другие лидеры", - пояснил он.

Он отметил, что дискуссии о восстановлении формата G8 - при членстве России - продолжаются, а присутствие РФ на следующем саммите G7 может стать шагом к возрождению G8.

"Я думаю, что в контексте дискуссий относительно того, будем ли мы превращать G7 в G8, это (участие РФ в саммите G7 2020 года - ИФ) могло бы быть промежуточным шагом", - добавил он.

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