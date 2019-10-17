*** Речь может идти о промежуточным этапе восстановления G8
Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация США допускает возможность направить приглашение президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите G7 в 2020 году, заявил в четверг на брифинге исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни.
"Да, я думаю, мы можем", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
"Насколько я понимаю, как работает G7, в любом случае там будут и другие лидеры", - пояснил он.
Он отметил, что дискуссии о восстановлении формата G8 - при членстве России - продолжаются, а присутствие РФ на следующем саммите G7 может стать шагом к возрождению G8.
"Я думаю, что в контексте дискуссий относительно того, будем ли мы превращать G7 в G8, это (участие РФ в саммите G7 2020 года - ИФ) могло бы быть промежуточным шагом", - добавил он.
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