Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 20:19

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В Белом доме в четверг заявили, что Мексика не предпринимает достаточных мер для того, чтобы сократить поток мигрантов из стран Центральной Америки, поэтому американские пошлины, вероятно, вступят в силу на следующей неделе.

"Выглядит все так, как будто мы двигаемся к тарифам. К настоящему моменту того, что предлагает Мексика, просто недостаточно", - заявила директор Белого дома по коммуникациям Мерседес Шлапп телеканалу Fox News.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард в четверг проводит второй раунд переговоров в Вашингтоне, чтобы убедить США не вводить пошлины о которых Трамп предупреждал ранее.

В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из страны. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. Суть проблемы, по словам президента США, заключается в том, что власти Мексики позволяют направляющимся в США миллионам нелегалов беспрепятственно пересекать свою территорию.

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