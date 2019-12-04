Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 18:46

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - В здании Белого дома в Вашингтоне сработала противопожарная сигнализация, тревога оказалась ложной, сообщает в среду The Hill.

По данным издания, сигнализацию можно было услышать в зоне для прессы. Людей эвакуировали не только из самого Белого дома, но и из Административного здания Эйзенхауэра, расположенного поблизости.

Спустя несколько минут после проверки зданий всем было позволено вернуться на свои места.

Сам президент Дональд Трамп в настоящее время находится в Лондоне, где прошел двухдневный саммит лидеров стран НАТО. The Hill также отмечает, что пожарная тревога была объявлена во время, когда в палате представителей конгрессмены от республиканцев и демократов на слушаниях ожесточенно спорят о том, следует ли объявлять Трампу импичмент.

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