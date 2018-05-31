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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 1:41 01.06.2018 - 01:41

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - В Белом доме не знают содержание личного письма лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу, но с нетерпением ожидают его получения.

Как сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, заместитель председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль в пятницу в Вашингтоне передаст Д.Трампу письмо от северокорейского лидера.

На вопрос о том, известно ли его содержание, Х.Гидли ответил отрицательно: "Нет. Это запечатанное письмо, я его не видел".

При этом он добавил, что Белый дом "с нетерпением ждет этого письма и попытается работать над конечной целью - денуклеаризацией" Корейского полуострова.

Журналисты также поинтересовались, планирует ли Д.Трамп обнародовать содержание независимо от того, что будет в письме. Заместитель пресс-секретаря сказал, что "не будет предсказывать, что президент собирается делать с письмом".

Кроме того, представители СМИ спросили о реакции американского лидера на визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Северную Корею.

Х.Гидли ответил, что "не говорил с президентом на эту тему напрямую". "Я знаю, что сейчас его основное внимание сосредоточено на потенциальной встрече с Северной Кореей", - добавил он.

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