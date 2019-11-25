Вашингтон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - рождественская ель высотой более пяти с половиной метров доставлена в Белый дом в телеге, запряженной лошадьми, сообщил в понедельник телеканал CBS.

По данным телеканала, ель выращена в штате Пенсильвания.

Дерево будет украшено волонтерами и позже традиционно установлено в голубой комнате Белого дома.

1ви ар

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