Вашингтон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - рождественская ель высотой более пяти с половиной метров доставлена в Белый дом в телеге, запряженной лошадьми, сообщил в понедельник телеканал CBS.
По данным телеканала, ель выращена в штате Пенсильвания.
Дерево будет украшено волонтерами и позже традиционно установлено в голубой комнате Белого дома.
1ви ар
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