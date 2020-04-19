Этот контент был опубликован 19 апреля 2020 г. 16:35

Брюссель. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопрос реализации и ношения масок гражданами Бельгии после выхода из режима изоляции в связи с пандемией COVID-19 будет решаться через национальное производство тканевых масок, сообщает в воскресенье портал газеты Le Soir.

Отмечается, что эксперты видят необходимость ношения масок во всех ситуациях, когда людям трудно будет соблюсти социальное дистанцирование.

Издание добавляет, что ранее обсуждалось решение, при котором местные власти на уровне коммун и общественные городские организации будут бесплатно распределять среди населения тканевые маски, предоставленные федеральным правительством.

Однако в воскресенье ассоциация брюссельских коммун Brulocalis объявила 19 бургомистрам столичных коммун о решении правительства о том, что раздачи масок не будет.

Вместо этого предлагается распределять фильтрующий материал, который граждане используют для домашнего изготовления масок. Это позволит сделать эти маски столь же эффективными, как и произведенные промышленным образом, объясняют власти.

Маски промышленного изготовления поступят в торговую сеть, объясняют в Brulocalis.

Данное заявление вызвало неудовольствие коммунальных чиновников, которым теперь надлежит объяснять населению, что оно само должно шить маски, пишет Le Soir.

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