Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 16:51

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В Бельгии в четверг впервые состоялось тестирование по русскому языку как иностранному (ТРКИ), которое совместно провели Российский центр науки и культуры в Брюсселе и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

Экзаменатор Института им. Пушкина Марина Полевик отметила рост интереса к изучению русского языка среди молодых профессионалов в Бельгии.

"Если раньше по-русски говорили больше в Восточной Европе, то сейчас русский язык пошел дальше, пошел на Запад" - сказала он журналистам.

ТРКИ - самый известный тест по определению уровня владения русским языком, эквивалентный широко известному английскому тесту TOEFL.

Участники экзаменов приезжают из разных городов Бельгии. Помимо Брюсселя, есть и кандидаты из Гента, Антверпена, Льежа, и даже из Франции. Их портрет многонациональный и многообразный. Это, конечно, люди, которым просто нравится изучать русский из любви к Пушкину, Толстому, Достоевскому, чтобы читать литературные произведения на языке оригинала. Но также приходит много молодых профессионалов в разных областях, которые рассматривают русский как конкурентное преимущество для расширения сферы его профессионального применения.

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