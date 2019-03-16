Этот контент был опубликован 16 марта 2019 г. 21:38

Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс выразил свою глубокую обеспокоенность в связи с объявленными Соединенными Штатами "беспрецедентными мерами" - санкциями в отношении юристов Международного уголовного суда.

"Бельгия напоминает о своей непоколебимой поддержке суда в его качестве беспристрастного и независимого юридического института. Суд воплощает усилия международного сообщества по развитию принципов правового государства на международном уровне - идеала, которому США давно были привержены", - говорится в коммюнике министерства иностранных дел Бельгии, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Бельгия, отмечается в документе, подчеркивает свою приверженность целостности и независимости суда и его сотрудников. Она также напоминает об ответственности США как страны-хозяйки, принимающей у себя ООН, и о том, что визиты членов суда на американскую территорию связаны прежде всего с задачами, порученными суду Советом Безопасности ООН.

Бельгийский МИД сообщил, что Бельгия будет в самом скором времени консультироваться со своими партнерами, чтобы рассмотреть конкретные последствия объявления о мерах США в отношении МУС.

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