*** Больной не проявляет никаких признаков заболевания, чувствует себя хорошо

Брюссель. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - В Бельгии у одного из членов группы, эвакуированной самолетом из Уханя в минувшее воскресенье, обнаружено заражение коронавирусом, объявило бельгийское министерство здравоохранения, не приводя подробностей о данном лице.

Анализы других членов этой группы, размещенной на карантин в военном госпитале города Недер-овер-Хембек дали отрицательный результат.

Зараженный пациент, который не проявляет никаких признаков заболевания и чувствует себя хорошо, переведен в брюссельскую клинику Святого Петра и помещен в изолированную палату, сообщил телеканал RTBF.

То, что среди эвакуированных обнаружен коронавирус, может иметь последствия для других членов вывезенной из Китая группы, отмечает канал. Срок их карантина, предусмотренный на две недели, могут продлить.

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