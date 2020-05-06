Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 12:19

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - В Бельгии за последние сутки зарегистрированы 110 новых летальных исходов пациентов с коронавирусом, выявлено 272 новых заражений, сообщил официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив ван Летем.

За время эпидемии общее число смертей в стране составляет 8 тыс. 339. На этот раз к этой цифре добавили еще 229 смертных случаев в больницах, не учитывавшихся ранее с 24 марта по 4 мая до окончательного подтверждения связи с коронавирусом, сказал ван Летем в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

За сутки в больницы поступили 116 новых пациентов, заразившихся COVID-19, и 290 вылечившихся выписались.

"Мы за последние семь дней в среднем остаемся на нисходящем графике развития инфекции, то есть это вполне благоприятный тренд", - сказал ван Летем.

Всего в больницах Бельгии госпитализированы 2849 пациентов с диагнозом коронавируса. Это на 233 меньше, чем накануне.

В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 646 человек. Эта цифра за сутки не изменилась.

С начала эпидемии в стране вылечились в больницах и выписались 12 тыс. 731 человек.

Выявлены за минувшие сутки 272 новых заражения. В целом общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 50 тыс. 781.

В Брюсселе в среду совещается Национальный совет безопасности, который обсуждает второй этап первой фазы вывода страны из режима изоляции. Речь, в частности, об открытии с понедельника, 11 мая, непродовольственных магазинов.

Первый этап этой фазы начался 4 мая с частичного возобновления работы предприятий, активизации тестирования населения, запуска системы отслеживания контактов зараженных коронавирусом лиц, возобновления несрочных медицинских услуг и обязательного ношения масок в общественном транспорте.

Национальный совет безопасности должен окончательно определить условия второго этапа, начинающегося 11 мая.

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