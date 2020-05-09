Этот контент был опубликован 9 мая 2020 г. 11:49

Брюссель. 9 мая. ИНТЕРФАКС - За нарушения режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, в Бельгии составлено 36 тыс. протоколов, сообщила в субботу издательская группа Sudpresse.

Уведомления о штрафе получат 75% нарушителей. Участникам запрещенных собраний людей придется заплатить по 250 евро, а организаторам таким встреч - по 750.

Остальные 25% могут предстать перед судом, так за ними числятся и другие нарушения, отмечается в публикации.

С понедельника, 11 мая, в Бельгии начнется очередной этап смягчения правил изоляции. В частности, правительство разрешило бельгийским семьям принимать у себя до четырех человек, всегда одних и тех же. Эти люди могут посещать только эту данную семью при соблюдении социального дистанцирования.

Однако любые другие собрания людей на этой фазе отмены ряда ограничений по-прежнему остаются запрещенными.

Между тем в Бельгии благодаря предпринятым властями мерам продолжает сохраняться тенденция на постепенное снижение числа ежедневных госпитализаций.

В настоящее время с диагнозом коронавируса в бельгийских больницах находится 2381 пациент, в том числе в палатах интенсивной терапии - 502. Это меньше, чем накануне.

За последние сутки выписались из больниц 210 вылечившихся. Всего с начала эпидемии в Бельгии вылечились 13411 человек, инфицированных COVID-19.

С пятницы выявлено 585 новых случаев заражения коронавирусом, что довело общее число инфицированных за время эпидемии до 52596 случаев.

Антикризисный центр также сообщил в субботу о 76 новых летальных исходах среди заразившихся коронавирусом, что повысило общее число смертей до 8581 с начала эпидемии COVID-19. В предыдущие сутки было зарегистрировано 107 смертей среди больных коронавирусом.

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