Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 17:26

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет министров Бельгии обнародовал в пятницу список 25 коммун, в которых в конце нынешнего года начнется "пилотная фаза" выдачи национальных удостоверений личности с отпечатками пальцев их владельцев.

"Это новшество представляет собой важный этап в борьбе против мошенничества преступников и террористов с документами, удостоверяющими личность", - приводит телеканал RTBF слова бельгийского министра безопасности и внутренних дел Петера Де Крема.

По словам министра, нововведение гарантирует, что все обеспокоенности граждан относительно защиты их частной жизни при этом учтены.

С запуском этого проекта Бельгия начинает выполнять обязательства в рамках ЕС наносить отпечатки пальцев на новые удостоверения личности.

Телеканал отмечает, что эта кампания неоднозначно воспринята в бельгийском обществе.

RTBF цитирует на своем сайте критическую оценку специалистов Католического университета Лёвена, которые считают, что "эта мера не ясна, она излишняя, непропорциональная, и, кроме того, особо рискованная".

Министерство внутренних дел заявило, что соответствующие службы ознакомились с аргументами университета и что "все необходимые меры по защите частной жизни населения были приняты". В частности, обеспечена безопасность базы данных.

Бельгийское удостоверение личности представляет собой пластиковую карту формата банковской с электронным чипом, содержащим информацию о владельце.

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