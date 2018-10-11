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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 18:36 11.10.2018 - 18:36

*** Еще один самолет получил повреждения

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Истребитель-бомбардировщик F-16 был полностью разрушен в четверг во второй половине дня взрывом во время наземного обслуживания на базе ВВС во Флоренне

По сообщению телеканала RTBF, два человека получили легкие ранения.

"Пожар возник во время работ по обслуживанию F-16. Самолет сгорел. Второй самолет получил сопутствующий ущерб", - заявило в своем коммюнике министерство обороны Бельгии.

В том же сообщении отмечается, что два техника были ранены, у них контузия. "Им была оказана помощь на месте. Начато расследование, которое проводит служба ASD (Aviation Safety Directorate)", - уточнило оборонное ведомство.

"По неустановленной причине, самолет загорелся на платформе под открытым небом. Расследование призвано определить причину инцидента, которая в данный момент еще не известна", - объяснил каналу RTBF исполняющий обязанности командующего базой во Флоренне Дидье Ди Джиованни.

Телеканал указывает на то, что самолеты F-16, поставленные бельгийской армии с 1982 по 1991 год, устарели, и правительство приступило к процессу их замены.

Вопрос о замене F16 стал одной из наиболее горячих тем бельгийских политических баталий последнего времени.

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