Этот контент был опубликован 30 марта 2019 г. 16:54

Брюссель. 30 марта. ИНТЕРФАКС - В бельгийском городе Комблен-о-Пон (провинция Льеж) в субботу состоялась церемония открытия мемориальной плиты в память советского воина Евгения Доценко, погибшего на территории Бельгии, сражаясь в рядах Сопротивления в годы Второй мировой войны.

"Подвиг Евгения Доценко вписал еще одну героическую, но и трагическую страницу в книгу нашей общей истории - истории Второй мировой войны. Но его судьба не уникальна. Сотни советских военных, участников Сопротивления, боролись бок о бок с их бельгийскими братьями по оружию за свободу и независимость Европы, за мирную жизнь будущих поколений", - заявила, выступая на церемонии, атташе по культуре российского посольства в Бельгии Элла Нестеренко.

По ее словам, "300 советских военных обрели вечный покой на бельгийской земле".

Бургомистр Комблен-о-Пона Жан-Кристоф Энон поблагодарил посольство России за помощь в реализации этого памятника.

Евгений Доценко родился 18 февраля 1912 года в Царицыне (ныне Волгоград). В 1939 году он окончил курсы политработников, и 9 июня 1941 года прибыл на западную границу политруком роты связи 99-й стрелковой дивизии, вступившей в бой с фашистами 22 июня 1941 года под Перемышлем.

Е.Доценко оказался в окружении под Уманью и числился без вести пропавшим с июня 1941 года, в то время как он попал в плен. Обстоятельства пленения до конца не известны. По некоторым данным, он был схвачен полицаями при выходе из окружения в одной из украинских деревень. Оказался в лагере Мюльхейм (Германия), из которого в начале 1942 года был переведен на работы в Бельгию, где совершил побег и присоединился к отрядам бельгийского Сопротивления.

В 1943 году из числа бежавших советских военнопленных была создана партизанская бригада "За Родину!". Майор Е.Доценко был назначен комиссаром 4-го отряда бригады, в состав которого входило около 30 человек. После ликвидации начальника полиции города Льеж и разрушения линии электропередачи, оставившей без электричества крупный промышленный центр, за поимку Е.Доценко была назначена награда в 500 тыс. бельгийских франков.

1 апреля 1944 года при переходе реки Амблёв Е.Доценко попал в засаду и погиб.

Советский офицер был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени "за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в рядах бельгийских партизан в годы второй мировой войны".

Сразу после войны советскими партизанами и местными жителями был установлен памятник Е.Доценко в том месте, где он был убит немецким патрулем. Но в настоящее время этот памятник находится на труднодоступной закрытой частной территории. Поэтому ассоциация бывших офицеров Комблен-о-Пона при поддержке местной администрации, посольства России в Бельгии и русскоязычной общественной организации "Меридиан" решила увековечить память советского воина мемориальной стелой в своем городе, близ которого погиб Е.Доценко.

Торжественная церемонии прошла при традиционных бельгийских воинских почестях с участием ветеранов-знаменосцев и под национальный гимн России.

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