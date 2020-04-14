Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 12:50

Брюссель. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Жертвами COVID-19 в Бельгии за последние сутки стали 262 человека, а общее число умерших с подтвержденным диагнозом коронавируса достигло 4157.

"Из общего количества 52% смертей имели место в больничной среде", - сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

За минувшие сутки зарегистрированы 242 новых госпитализации. Общее число занятых коронавирусными больными коек, по данным на вторник, составляет 5536. В отделениях интенсивной терапии размещены 1223 пациента, из них 915 находятся на искусственной вентиляции легких.

За сутки 161 пациент выписался из больниц как вылечившийся. Всего с начала эпидемии выздоровели 6868 человек.

За этот же период в стране зафиксировано 530 новых заражений коронавирусом, что довело общее число инфицированных до 31119.

Учрежденная федеральным правительством экспертная группа по стратегии выхода из кризиса COVID-19 представит во вторник свой первый доклад кабинету министров. Этот документ должен послужить основой для заседания в среду Национального совета безопасности.

Как отмечают бельгийские СМИ, не исключается, что назначенный ранее до 19 апреля режим изоляции будет продлен до 3 мая.

В стране с 13 марта не работают учебные заведения, рестораны и кафе, закрыты непродовольственные магазины, отменены все формы собраний. Бельгийцы должны ограничивать свои передвижения строго необходимыми, соблюдая при этом социальное дистанцирование для сокращения риска распространения заражения.

Руководитель экспертной группы Эрика Влиге заявила, что смягчение ограничительных мер должно учитывать "динамику эпидемии", в то время как число смертей заболевших COVID-19 в Бельгии пока остается высоким. Влиге объяснила, что снятие режима изоляции может осуществляться только поэтапным порядком.

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