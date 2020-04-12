Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 11:40

Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - В Бельгии за последние сутки умерли 268 человек, заразившихся коронавирусом, в целом с начала эпидемии потеряли жизнь 3600 инфицированных COVID-19, сообщил в воскресенье Минздрав страны в коммюнике.

В том числе в домах престарелых скончались 41% жертв пандемии.

За сутки зарегистрировано 392 новых госпитализации, по данным на воскресенье, общее число занятых больничных коек составляет 5353. За тот же период выписались из больниц 477 выздоровевших. С начала эпидемии насчитывается 6463 человека, вылечившихся от коронавируса.

В палатах интенсивной терапии находятся 1223 пациента. Это показывает очередное небольшое снижение числа тяжелых случаев заболевания, отмечается в коммюнике.

За минувшие сутки отмечены 1629 новых случаев заражения, что довело общее число выявленных инфицированных в стране до 29647.

1ов аг

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