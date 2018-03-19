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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 4:25 19.03.2018 - 04:25

*** Собчак на втором месте за Путиным

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - На двух избирательных участках по выборам президента России в Бельгии - в Брюсселе и Антверпене - наибольшее число голосов было отдано Владимиру Путину, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ.

Из 2248 проголосовавших в Бельгии В.Путину отдали свои голоса 1630 избирателей.

Ксения Собчак получила 202 голоса. Павел Грудинин -162 голоса.

По данным посольства, на президентских выборах в 2012 году в Бельгии проголосовало более 1700 человек.

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