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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 12:39 08.06.2018 - 12:39

Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Железнодорожное сообщение между городами Монс и Брюссель оказалось заблокировано в пятницу из-за аварии с пустым пассажирским поездом, сообщил телеканал RTBF.

Поезд, в котором находился только машинист, сошел с рельсов на участке между Монсом и Брюсселем. Состав, двигавшийся по второстепенному пути, завалился набок.

Машинист получил ранения, о степени их тяжести не сообщается.

Движение на линии пришлось полностью остановить. Пассажиров в обе стороны доставляют организованные по этому случаю автобусы.

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