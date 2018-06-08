В Бельгии поезд без пассажиров сошел с рельсов
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Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Железнодорожное сообщение между городами Монс и Брюссель оказалось заблокировано в пятницу из-за аварии с пустым пассажирским поездом, сообщил телеканал RTBF.
Поезд, в котором находился только машинист, сошел с рельсов на участке между Монсом и Брюсселем. Состав, двигавшийся по второстепенному пути, завалился набок.
Машинист получил ранения, о степени их тяжести не сообщается.
Движение на линии пришлось полностью остановить. Пассажиров в обе стороны доставляют организованные по этому случаю автобусы.
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Интерфакс