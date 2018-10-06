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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 16:53 06.10.2018 - 16:53

Брюссель. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Африканская чума свиней (АЧС) была занесена на юг Бельгии в провинцию Люксембург из стран Восточной Европы, скорее всего - балтийских, сообщает бельгийский телеканал RTBF.

"Перенос заболевания в Бельгию может иметь две причины. Либо болезнь прибыла вместе с продовольственными отходами балтийских водителей грузовиков, заезжавших в регион, либо она занесена бельгийскими военными из тренировочного лагеря Лаглан, вернувшимися из миссий (НАТО - ИФ) в балтийских странах, где у них произошел контакт с зараженной средой", - сообщил телеканал в субботу.

По его сведениям, в арденнских лесах юга страны близ этого лагеря продолжают находить трупы диких кабанов, погибших от АЧС.

Все занятия в военном лагере, отмечает RTBF, прекращены, и все оснащение подвергается дезинфекции.

Канал приводит данные, согласно которым с первого обнаружения вируса АЧС в Бельгии в середине сентября найдено уже 45 трупов кабанов, оказавшихся зараженными чумой. Все эти случаи зарегистрированы на территории в 63 тыс. га.

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