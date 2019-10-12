Этот контент был опубликован 12 октября 2019 г. 16:36

Брюссель. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Открытие национального мемориала советским партизанам, сражавшимся в рядах бельгийского Сопротивления, состоялось в субботу в коммуне Ребек, в провинции Валлонский Брабант.

"Я убежден, что с приближением 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, события, как сегодня наше, чрезвычайно важны, так как они подвигают нас размышлять о нашем общем историческом наследии и укреплять тесные связи дружбы между народами", - заявил посол России Александр Токовинин, выступая на торжественной церемонии открытия мемориала.

Высокопоставленный российский дипломат отметил, что, участвуя в ряде памятных мероприятий по случаю 75-летия освобождения Бельгии от гитлеровских захватчиков, он всегда "глубоко тронут тем, что каждый раз, когда воздавали честь союзническим войскам, освободившим страну, бельгийские представители подтверждали ту несомненную роль, которую Советская армия сыграла на пути к победе".

Бургомистр города Ребек Патрисия Вентюрелли отметила, что церемония напоминает о странице бельгийской и местной истории, которая не всегда известна гражданам страны.

"В 1944 году полтора десятка молодых солдат, попавших в плен к немцам на восточном фронте и направленных в Бельгию, чтобы работать на шахтах, совершили побег и оказались в Ребеке, где их приняло движение Сопротивления, спрятав на нескольких фермах нашей коммуны", - рассказала Вентюрелли, добавив, что, открывая мемориал, бельгийцы "воздают честь тем русским бойцам, которые сражались, защищая чужую страну".

По словам губернатора провинции Валлонский Брабант Жиля Майё, "этот день является возможностью вновь воздать честь тем людям, которые предпочли свет свободы мраку порабощения".

В церемонии приняли участие депутат Госдумы, координатор проекта "Историческая память" Александр Хинштейн, исполнительный директор фонда "История отечества" Константин Могилевский, директор центра изучения языков и культур стран Бенилюкса РГГУ Мария Пушкова.

Хинштейн поблагодарил бельгийцев за бережное отношение к памяти о советских партизанах. "Мы гордимся тем, что наши советские военнослужащие, попавшие в плен, участвовали в борьбе с фашизмом на территории Бельгии вместе с бельгийцами, защищая нашу общую свободу и независимость", - заявил российский депутат.

Церемония, в ходе которой под гимны обеих стран открыли памятную доску, была организована патриотической ассоциацией The Belgians Remember Them совместно с коммуной Ребек при поддержке посольства России в Бельгии.

В Бельгию гитлеровцами было привезено около 20 тыс. советских граждан, многие из которых были направлены на угольные шахты.

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны способствовал значительной активизации партизанского движения. Несколько сот советских военнопленных, бежавших из нацистских лагерей с помощью бельгийских патриотов, примыкали к группам партизан и активно участвовали в операциях против оккупантов. Вплоть до освобождения Бельгии союзниками антигитлеровской коалиции они героически сражались с врагом.

На территории Бельгии находится более трехсот захоронений советских партизан и военнопленных, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, архивно-поисковые работы продолжаются.

1ов бп

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