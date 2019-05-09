Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 11:02

Брюссель. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Памятные церемонии по советским военнослужащим и участникам бельгийского Сопротивления по случаю Дня Победы проходят в четверг в Бельгии, где находятся захоронения воинов, передает корреспондент "Интерфакса".

Главное событие - возложение венков к мемориалу советских военнослужащих - состоялось на кладбище в столичной коммуне Эвере. В церемонии приняли участие посол России в Бельгии Александр Токовинин и постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Как и каждый год в этот день, представители российских дипломатических миссий, посольств ряда бывших советских республик, стран-союзниц Советского Союза во второй мировой войне и некоторых других государств, организации ветеранов Бельгии и российских соотечественников возложили венки и цветы к могилам советских солдат.

В Бельгии находятся захоронения около 300 советских граждан. Многие из них - военнопленные или граждане СССР, вывезенные на принудительные работы в Бельгию. Они внесли заметный вклад в борьбу с нацизмом в рядах бельгийского Сопротивления.

В этот же день в Антверпене прошла акция "Бессмертный полк", в которой участвуют соотечественники из России и ряда бывших советских республик.

В бельгийских городах Льеж и Гент в преддверии празднования Дня Победы 5 мая также были проведены акции "Бессмертный полк". Участники церемоний на территории воинского мемориала "Стена расстрелянных" в Цитадели Льежа и на мемориальном кладбище Гента "Вестербеграафплаатс" почтили память павших от рук нацистов. Прозвучали гимны России и Бельгии.

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