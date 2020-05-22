Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 12:42

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффэн высказал в пятницу телеканалу RTBF мнение, что со середины июня могут открыться внутренние границы ЕС, и у бельгийцев есть шанс провести отпуска за границей в Европе.

"Решение (о поездках бельгийцев за рубеж - ИФ) должен принять Национальный совет безопасности. Но мы, действительно, на стадии подготовки к этому - идет обсуждение того, чтобы дать старт (поездкам - ИФ). И я надеюсь, что мы сможем его дать", - сказал глава бельгийского МИД.

При этом министр оговорился, что утверждать это с полной уверенностью еще рано. Все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса не только в Бельгии, но также и за рубежом.

"Можно говорить о надежде при определенных условиях. К середине июня, полагаю, мы окончательно ясно будем представлять ситуацию относительно путешествий. Любовь бельгийцев к путешествиям известна", - отметил Гоффэн.

По его словам, ясно то, что сейчас необходимо стремиться "постепенно выходить из этой изоляции".

"Но в координации с другими европейскими странами", - подчеркнул глава МИД Бельгии.

Он сообщил при этом, что первые контакты по данному вопросу уже установлены с Германией, Люксембургом, Нидерландами и Францией.

В пятницу бельгийский антикризисный центр сообщил, что за минувшие сутки в Бельгии были зарегистрированы 276 новых инфицированных COVID-19 (252 накануне), общее число заразившихся в стране возросло до 56 511.

За сутки среди больных с диагнозом коронавируса умерли 26 человек (37 днем раньше). Всего летальных исходов, связанных с COVID-19, насчитывается 9212.

Бельгийская медицинская администрация в пятницу вновь подтвердила тенденцию с постепенным уменьшением в больницах пациентов с коронавирусом, в том числе, в отделениях интенсивной терапии.

1ов аю

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