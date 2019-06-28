Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 17:41

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Бельгийские политики считают, что вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс не прошел на пост генерального секретаря Совета Европы, потому что был слишком сильным кандидатом, а также потому что в голосовании участвовала вернувшаяся в ПАСЕ делегация России.

Большинством голосов (159 за, и 105 против) ассамблея избрала в среду на этот пост министра иностранных дел Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

"Фигура Рейндерса, сильной и компетентной личности, возможно, некоторых напугала", - приводит газета "Суар" мнение Петры де Суттер, депутата от бельгийских "зеленых" и автора доклада по регламенту, открывшего путь к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

"Понятно, что некоторые делегации, особенно русские, предпочитали видеть генеральным секретарем менее влиятельную и менее компетентную личность, чем Рейндерс, - продолжает она. - Это результат эволюции, которую мы видим в Европе: в некоторых странах некоторые партии считают, что нам нужно меньше Европы и меньше прав человека, что это в прошлом, а сейчас мы можем сосредоточиться на другом".

По ее словам, многие предпочитают слабый Совет Европы, а возвращение в ассамблею российской делегации к тому же изменило баланс не в пользу кандидата от либералов.

"Некоторые предпочитают кого-то, на кого можно влиять. А в Рейндерсе увидели человека, который хочет проводить собственную линию и не поддается влиянию", - сказал депутат от бельгийских либералов Рик Дамс, выступая в пятницу по телеканалу VRT.

1мн ар

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