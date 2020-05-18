Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 12:21

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - О частичном возобновлении в понедельник школьных занятий начального и среднего уровня при соблюдении строгих санитарных правил в рамках второй фазы выхода из изоляции, введенной в связи с COVID-19, объявили бельгийские власти.

Ученики некоторых классов начальной и средней школы возвращаются к занятиям, но максимум, на два учебных дня в неделю.

При этом франкофонный министр образования Каролин Дезир сообщила в интервью телеканалу RTBF, что не все школы пока смогут открыться.

"Если не все требуемые условия безопасности и гигиены будут обеспечены к 18 мая, тогда возобновление уроков должно быть отложено до тех пор, пока не будут найдены соответствующие решения", - сказала министр.

Среди мер, предъявляемых к школам в связи с частичным началом занятий, - обязательное использование учениками масок в течение учебного дня, обеспеченность школ средствами личной гигиены и контроль над ее соблюдением. В каждом классе одновременно могут находиться не более 10 учеников и один учитель. На каждого школьника должно быть отведено не менее 4 кв. м пространства.

Рекомендовано избегать непосредственных контактов, соблюдение социальной дистанции требуется на переменах. Общение с родителями предусматривается через видеоконференции.

Школьные столовые остаются закрытыми. Допуск детей в туалеты будет контролироваться.

Официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив ван Летем сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе, что за минувшие сутки отмечено 279 новых случаев заражения коронавирусом в стране (291 зафиксирован днем раньше). По данным ван Летема, этот показатель в течение последней недели снижался примерно на 7% в сутки. Общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Бельгии достигло 55559.

За последние сутки умерли 28 пациентов с диагнозом коронавируса (47) накануне. Показатель смертности за неделю в среднем снижался примерно по 8% в день, заявил ван Летем. Число летальных исходов среди заразившихся COVID-10 выросло до 9080.

С начала эпидемии вылечились и выписались из больниц 14657 пациентов.

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