Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 11:59

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - В Бельгии за последние сутки умерли 266 заразившихся коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 6 тыс. 262, сообщили представители Минздрава страны в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

За сутки были госпитализированы 263 новых пациента, 432 человека выписаны из больниц. В настоящее время в стране насчитывается 4 тыс. 765 госпитализированных с коронавирусом. В том числе 1 тыс. 20 пациентов помещены в палаты интенсивной терапии, 733 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Общее число выявленных заражений в стране с начала эпидемии составляет 41 тыс. 889 случаев. Из общего количества инфицированных 46% больных умерли в больницах, 54% - в домах престарелых и других социальных учреждениях.

Представитель антикризисного центра Стевен Ван Гюхт заявил, что при сохраняющейся высокой смертности нынешняя статистика по коронавирусу дает основания полагать, что Бельгия прошла свой пик эпидемии примерно 12 апреля.

В стране продолжается дискуссия на тему ношения защитных масок населением в период будущего выхода из режима изоляции. Такую возможность допустила в своем выступлении премьер-министр Софи Вильмес, хотя никакие решения пока не принимались. Один из аргументов в пользу масок - снижение риска заражения асимптоматичными больными окружающих.

Операторы городского и междугороднего транспорта высказываются за всеобщее ношение масок, в связи с ожидаемым возобновлением работы некоторых предприятий и школ и, как следствие, предстоящим заполнением транспортных средств пассажирами.

Местные власти, СМИ задаются вопросами: если маски станут обязательными, кто их будет поставлять, как и где люди смогут ими обзавестись, в то время как в Бельгии испытывается серьезный дефицит масок, и их направляют в первую очередь в лечебные учреждения.

1ов кс ав

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