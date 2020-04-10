Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 11:29

Брюссель. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Количество умерших с диагностированным COVID-19 в Бельгии достигло 3019, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

По его данным, за минувшие сутки зарегистрировано 496 новых летальных исходов (325 - в больницах, и 171 - в домах престарелых).

После госпитализации 462 пациентов с утра четверга общее число коек, занятых коронавирусными больными, составляет 5610.

За эти же сутки из больниц выписались как вылечившиеся 404 пациента, в целом - уже 5568 человек.

В бельгийских больницах в пятницу в отделениях интенсивной терапии находятся 1278 пациентов, из которых 993 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки выявлено 1684 новых заражения COVID-19, в итоге общее число подтвержденных анализами инфицированных в Бельгии составляет 26667.

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