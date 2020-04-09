Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 11:26

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В Бельгии за последние сутки умерли 283 инфицированных коронавирусом, из них 116 - в больницах, сообщил в четверг официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

"Всего с начала распространения эпидемии в нашей стране 2523 человека потеряли жизнь из-за COVID-19", - сказал Андре на пресс-конференции в Брюсселе.

За минувшие сутки госпитализированы 459 новых заразившихся коронавирусом. Общее число госпитализаций по причине COVID-19 достигло 5590.

По словам Андре, это показывает очередное снижение числа госпитализированных, хотя он признает, что ситуация все еще остается тяжелой.

В отделениях интенсивной терапии находятся 1285 пациентов. 992 из них - на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки зарегистрированы 1580 новых случаев заражения. Всего в Бельгии выявлено в результате тестов 24 тыс. 983 инфицированных коронавирусом.

Бельгийские СМИ опубликовали призыв к населению ведущих медицинских специалистов, ответственных за организацию в стране борьбы против коронавируса. Они просят население ввиду начала пасхальных каникул и в связи с установившейся теплой, солнечной погодой как никогда проявлять бдительность.

"Оставайтесь дома", - призывают вирусологи.

Руководитель назначенной правительством экспертной группы инфекционист Эрика Влиге, слова которой приводит La Libre Belgique, сожалеет, что на улицах встречается еще слишком много людей, идущих группами. "Это опасно для распространения вируса", - предупреждает эксперт.

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