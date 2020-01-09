Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 17:13

Брюссель. 9 января. ИНТЕРФАКС - Все министры валлонского правительства, изолированные в четверг утром в бельгийском городе Намюре в служебных помещениях из-за тревоги, вызванной получением конвертов с подозрительным белым порошком, смогли во второй половине дня покинуть свои кабинеты, сообщил телеканал RTBF.

Однако часть правительственного персонала продолжает находиться взаперти под присмотром специалистов гражданской защиты, и, как отметил с места события корреспондент телеканала, неизвестно, смогут ли служащие освободиться до ночи. Процедура тревоги по подозрению на споры сибирской язвы продолжает действовать. Отбираемые пробы направляются в Брюссель для анализа, и всё это занимает до четырех часов.

Во всех восьми министерских офисах остаются люди, задержанные до получения результатов анализов.

Гражданской защите помогает внушительный отряд полицейских и пожарных-спасателей.

Мэрия Намюра, столицы Валлонии, сообщила, что операция по проверке на возможное заражение затронула и ряд муниципальных зданий.

В четверг утром в Намюре была объявлена тревога в связи с получением канцеляриями региональных министров конвертов, содержавших подозрительный белый порошок. Некоторые конверты были вскрыты работниками министерских офисов.

Была немедленно предпринята соответствующая процедура по подозрению на споры сибирской язвы. Она сопровождается изоляцией людей, оказавшихся в контакте с подозрительными материалами, и отбором проб для анализа.

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