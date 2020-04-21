Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 14:37

Берлин. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Сенат федеральной земли Берлин в обязательном порядке предпишет гражданам носить маски в автобусах, метро и других видах общественного транспорта, информирует местная пресса.

Во вторник, как ожидается, сенат примет окончательное решение о поэтапном открытии магазинов. Предполагается, что торговые точки площадью до 800 кв. м. откроются в среду или в четверг.

В минувшую пятницу правительство Германии в консультации с властями федеральных земель согласовало меры по ослаблению ограничений в общественной жизни, введенных из-за пандемии коронавируса. Теперь каждая федеральная земля ФРГ должна принять собственное решение - в большинстве земель магазины с понедельника открыты.

По состоянию на 21 апреля в Германии у 143457 человек диагностирован коронавирус, 4598 человек с вирусом скончались.

1тф ар

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