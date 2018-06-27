Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 20:10 27.06.2018 - 20:10

Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в среду попытался утешить немецких болельщиков в связи с проигрышем национальной сборной Германии на Чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

"Не наш Чемпионат мира - это печально! Но будут еще турниры, на которых мы будем веселиться", - написал Ш.Зайберт на своей страничке в Twitter.

Сожаление в связи с вылетом немецкой сборной с ЧМ-2018 выразил и госминистр во внешнеполитическом ведомстве ФРГ Нильс Аннен.

"Грустно", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Н.Аннена.

На страничке в Twitter МВД Германии опубликовали пятисекундное видео с Й.Левом, хватающимся за голову во время поражения немецкой сборной, с комментарием: "Выбывание на предварительном этапе".

Между тем, немецкие СМИ назвали "историческим позором" проигрыш сборной ФРГ на ЧМ-2018. "Исторический позор", "Поделом", "Йоахим Лев может уйти" - такими заголовками отреагировали германские издания на поражение немецкой сборной в Казани.

"Это исторический позор: впервые в истории Чемпионата мира немецкая сборная проиграла на предварительном этапе", - пишет немецкий журнал "Шпигель".

С похожим заголовком вышла заметка на сайте издания "Вельт".

"До сих пор худшим результатом немецкой сборной было поражение в четвертьфинале в игре против Швейцарии в 1934 году. То, что все считали невозможным, - горькая реальность: чемпион мира вылетел на предварительном этапе", - пишет издание.

Газета "Тагесшпигель" отмечает, что в пользу тренера сборной Й.Лева говорит теперь "не так много".

"Из прежних чемпионов мира четыре теперь выбыли из игры на предварительном этапе. Й.Лев и его команда знали эту статистику. Они все время говорили об особенном вызове. Анализ был правильным, а выводы - нет", - сказано в заметке.

1тф тэ

Neuer Inhalt Horizontal Line