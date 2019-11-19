Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 10:52

Берлин. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Исламист, подозреваемый в подготовке теракта, задержан в Берлине, говорится в заявлении Генпрокуратуры Германии, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

"Сегодня подозреваемый задержан по ордеру суда района Тиргартен", - говорится в заявлении ведомства.

В квартире подозреваемого был проведен обыск.

Следствие считает, что с января 2019 года "радикально настроенный исламист" начал приобретать детали и химикаты для изготовления взрывного устройства.

"Оно должно было быть приведено в действие в неизвестном месте и в неизвестное время с целью убить и ранить как можно больше людей", - заявили в ведомстве.

В том числе в августе мужчина купил ацетон и в сентябре - перекись водорода.

"Оба химиката используются для изготовления взрывчатого вещества пероксид ацетона", - говорится в сообщении.

Другие подробности дела, а также имя, возраст и гражданство задержанного не сообщаются.

1тф ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!