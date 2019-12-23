Берлин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Берлин сожалеет о принятом в США решении наложить санкции на участников строительства "Северного потока 2", заявила представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.
"Закон в США вступил в силу. Мы сожалеем, потому что не приемлем экстерриториальные санкции. Предприятие, которого коснулись санкции, уже сделало заявление и приостановило работу", - сказала Барон журналистам в Берлине в понедельник.
По ее словам, посол ФРГ в США находится в контакте с представителями ведомств и властями США.
"Мы проверяем, какое действие могут иметь принятые решения", - добавила она.
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