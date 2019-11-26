Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 10:35

Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Несколько тысяч немецких фермеров выехали утром во вторник в Берлин на акцию протеста, которая состоится в полдень в столице ФРГ Берлине, сообщает немецкий информационный портал "Тагесшау".

По предварительным данным полиции, в акции протеста примут участие около 10 тыс. фермеров. Ожидается, что они приедут в Берлин на 5 тыс. тракторов.

Фермеры собираются около Бранденбургских ворот в самом центре столицы, откуда они медленно поедут на тракторах по центральным улицам столицы. Основные дороги в городе будут перекрыты.

Фермеры выступают против ужесточения ограничений в рамках политики правительства по защите климата. В сентябре парламент ФРГ принял ряд новых реформ по ужесточению мер по использованию пестицидов и гербицидов.

Протестующие фермеры призывают правительство к совместной работе, которая может помочь найти оптимальные способы защиты окружающей среды, которые не будут наносить вред ни фермерам, ни экологии.

Ангела Меркель намерена провести в декабре переговоры с протестующими.

1ка эф

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