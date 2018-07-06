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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 15:30 06.07.2018 - 15:30

Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии в пятницу осудило новый виток эскалации напряженности в юго-западной части Сирии и обратилось к России с призывом содействовать восстановлению режима прекращения огня в этом районе.

"Мы призываем, в первую очередь, Россию как союзницу сирийского режима и участницу боевых действий приложить усилия для соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации (на юго-западе Сирии - ИФ), который был согласован с Иорданией и США, а также обеспечить гуманитарный доступ к людям", - отмечается в документе, опубликованном на сайте германского правительства.

При этом в Берлине высоко оценили деятельность Иордании, направленную на оказание гуманитарной помощи сирийцам и работу с беженцами.

"Мы приветствуем усилия Иордании, направленные на оказание гуманитарной помощи жителям Сирии. Иордания заслуживает уважения, учитывая ее борьбу с миграционным кризисом, она заслуживает поддержки со стороны международного сообщества", - подчеркивается в заявлении.

В последние недели сирийские правительственные силы ведут наступление на юге Сирии. В частности, ожесточенные бои между сирийскими военными и мятежниками наблюдаются в провинциях Деръа и Кунейтра.

Россия, США и Иордания являются странами-гарантами прекращения огня в южной зоне деэскалации.

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