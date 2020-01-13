Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 10:00

Берлин. 13 января. ИНТЕРФАКС - ФРГ продолжит искать способы дипломатического урегулирования разногласий между Ираном и США, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Наши усилия по предотвращению новой эскалации будут продолжены дальше не менее активно, чем раньше", - сказал министр в интервью, опубликованном в понедельник в газете Saarbrucker Zeitung.

Напряженность в отношениях Ирана и США усилилась после того, как 3 января в ходе спецоперации США в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Иране пообещали отомстить за эту смерть.

8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. После этого президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана.

1тф ар

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