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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 17:31 19.09.2018 - 17:31

Берлин. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону Сирию и Украину.

"В отношении Сирии речь шла о договоренности между президентом Путиным и президентом Эрдоганом от 17 сентября 2018 года о создании демилитаризованной буферной зоны в районе Идлиба. Канцлер приветствовала усилия по предотвращению военной эскалации и по защите мирного населения", - говорится в распространенном в среду заявлении Ш.Зайберта.

По его словам, в том, что касается Украины, обе стороны подтвердили необходимость в незамедлительной и полной реализации минских договоренностей.

"Гуманитарные вопросы также обсуждались", - указал Ш.Зайберт.

Ранее в среду о телефонном разговоре В.Путина и А.Меркель, который состоялся по инициативе германской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась проблематика сирийского урегулирования. Президент России информировал о российско-турецких договорённостях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб, достигнутых на переговорах с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 17 сентября", - говорилось в сообщении пресс-службы.

Отмечалось, что "подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, в том числе в рамках "нормандского формата".

"В.Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы ДНР Александра Захарченко. Вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского Комплекса мер 2015 г., включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона", - сообщили в Кремле.

Кроме того, добавили в пресс-службе, "затронуты некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках".

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, говорится в сообщении.

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