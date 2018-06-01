В Берлине рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Италии
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Берлин. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Германии приветствуют формирование нового правительства Италии во главе с Джузеппе Конте и нацелены на выстраивание с ним диалога, заявил в пятницу официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт.
"Мы открыты к диалогу (с новым правительством Италии - ИФ) и будем делать все возможное для сотрудничества с ним", - сказал представитель.
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что готова к взаимодействию с правительством Италии на основании принципа открытости.
Ранее в пятницу Дж.Конте также поздравил председатель Европейского совета Дональд Туск, призвав к "единству и солидарности, которые важны, как никогда прежде".
"Я уверен, что наше сообщество будет процветать при условии, что оно основано на диалоге, в котором стороны уважают друг друга, и на надежном сотрудничестве. Я постараюсь сделать все для этого", - приводит агентство "Ассошиэйтед пресс" слова Д.Туска.
Глава итальянского правительства Дж.Конте также получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина.
"В.Путин отметил, что отношения между Россией и Италией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Новое итальянское правительство во главе с Дж.Конте в пятницу принесло присягу в Риме. Помимо Дж.Конте, в состав правительства вошли 18 министров.
1тэ эф др
Интерфакс